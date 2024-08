Sala Consilina, ottavo giorno di fuoco in montagna: continuano le operazioni di spegnimento

Sono continuate per l’intera giornata le operazioni di spegnimento dell’incendio sui Monti della Maddalena, in località “San Raffaele” a Sala Consilina.

Le squadre aeree come quelle dell’AIB della Comunità Montana Vallo di Diano, lavorano oramai da giorni per spegnere del tutto il rogo che spaventa la cittadina da 8 giorni. La zona impervia in cui si sono propagate le fiamme rende particolarmente difficili le operazioni di spegnimento soprattutto per le squadre dell’antincendio boschivo. Ma anche i mezzi aerei devono far fronte al vento e alle fiamme che si sono propagate in una sorta di “canale” che attraversa la montagna.

Sono, infatti, ancora persistenti alcune fumaiole in un vallone montuoso impraticabile sia per le 4 unità AIB della Comunità Montana Vallo di Diano sia per i mezzi aerei. La ventilazione sostenuta della zona, potrebbe ribaltare la situazione per ora sotto controllo. Quindi vige la massima allerta. Intanto sul posto è presente ancora oggi il supporto del mezzo aereo con il D.O.S. Mastroberti.