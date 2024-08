Tragedia a Postiglione: uomo di 74 anni cade da un trattore e muore

Un uomo di 74 anni alla guida di un trattore a seguito di una caduta dallo stesso è morto in seguito ai traumi riportati. L’agricoltore si trovava a Canneto, frazione di Postiglione, su una strada molto ripida e pericolosa; dopo la caduta è stato soccorso dai medici del 118 e dagli operatori della Croce Rossa di Serre ed è stato trasportato d’urgenza in eliambulanza in codice rosso al Ruggi d’Aragona di Salerno.

L’uomo è stato sottoposto alle cure di neurochirurghi ed ortopedici, nonché di un esperto maxillo facciale a causa delle gravi ferite riportate sul volto. Ricoverato in rianimazione, le ferite riportate al torace, alla testa e alla gamba destra hanno fatto presagire subito il peggio e nella serata di ieri purtroppo il 74enne è deceduto.