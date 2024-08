Emanuele Volonnino, accetta la sfida con la Parthenope Futsal: “Pronto a portare la squadra in Serie A”

Nel mondo dello sport, ci sono atleti che vanno oltre la competizione e diventano veri e propri simboli di determinazione e passione. Emanuele Volonnino, conosciuto affettuosamente come Alele nel mondo del Calcio a 5, è senza dubbio uno di quegli uomini forti che ispirano con il loro spirito combattivo e la loro voglia di superare le sfide più ardite. Dopo aver fatto parte del prestigioso roster della serie A con lo Sporting Sala Consilina, Emanuele ha deciso di intraprendere un nuovo percorso sportivo unendosi alla squadra di futsal Parthenope in serie B. Non si è lasciato impressionare dalle numerose offerte ricevute per rimanere nella massima serie, ma ha scelto consapevolmente di accettare la sfida di scendere di categoria, investendo sulla sua crescita personale e sul potenziale della sua nuova squadra. “Amo le sfide”, ha dichiarato con determinazione Volonnino, dimostrando il suo carattere tenace e la sua mentalità orientata al successo.

La serie B non rappresenta per lui un passo indietro, ma piuttosto un’opportunità per crescere e per conquistare nuovi traguardi. La sua passione per il gioco e il suo impegno totale sono fonte d’ispirazione per tutti i suoi compagni di squadra, trasmettendo loro quel coraggio e quell’entusiasmo necessari per affrontare le sfide che li attendono. Emanuele Volonnino incarna l’essenza degli atleti destinati a compiere gesta straordinarie, estendendo il suo impatto positivo non solo in campo, ma anche nello spirito di chi lo circonda. Le parole di Emanuele risuonano con ferma determinazione e dedizione, riflettendo la sua mentalità vincente e la costante ricerca dell’eccellenza. Che si tratti della serie B o della serie A, il destino di Emanuele Volonnino sembra segnato dal successo e dalla realizzazione dei suoi sogni, testimoniando che la vera grandezza è riservata a coloro che osano sognare e lottare per raggiungere le proprie mete. Il suo cammino, caratterizzato da vittorie e sacrifici, rappresenta un’esplorazione continua del potenziale umano, dimostrando che la resilienza e il coraggio sono fondamentali per raggiungere i grandi traguardi. La Parthenope, intanto, è orgogliosa di annunciare l’innesto di Emanuele Volonnino, un giocatore straordinario che alza l’asticella in vista della serie B imminente. Il suo cammino fatto di vittorie e sacrifici, è un’esplorazione continua dell’ineguagliabile potenziale umano, dimostrando che la resilienza e il coraggio sono alla base dei grandi successi. “Credo le parole siano superflue – ha commentato il presidente Piccolo, – si tratta di un calcettista in grado di ribaltare completamente il tavolo da gioco. Ha qualità fuori dal comune che vogliamo ammirare, convinti che darà un contributo importantissimo alla causa”. “Siamo onorati e lusingati di aver portato a termine questa grande operazione e di avere nelle nostre fila un giocatore di questo calibro – ha continuanto, invece il DS Chierchia – un amico, un atleta fuori categoria che speriamo recuperi al più presto dall’infortunio e ci spinga a raggiungere gli obiettivi prefissati”. Emanuele Volonnino è più di un semplice calciatore, è un simbolo di determinazione, passione e speranza per tutti coloro che credono nei propri sogni e lottano per realizzarli.

1. Qual è il tuo stato d’animo dopo aver accettato l’offerta della Parthenope e quali sono le tue aspettative per questa nuova avventura? Sono entusiasta di questa nuova sfida con la Parthenope. Le mie aspettative sono alte, e non vedo l’ora di contribuire al successo della squadra con impegno e dedizione.

2. C’è stato un momento particolarmente significativo della tua carriera fino a questo punto? Ogni momento della mia carriera è stato significativo, ma forse il raggiungimento della serie A con lo Sporting Sala Consilina è stato uno dei momenti più emozionanti.

3. Quali sono le tue principali motivazioni e obiettivi personali e di squadra per la prossima stagione con la Parthenope? Le mie motivazioni sono la fame di vittorie e il desiderio di portare la Parthenope in serie A. Voglio dare il massimo di me stesso e aiutare la squadra a raggiungere grandi traguardi.

4. Come valuti il livello della serie B e come credi che la tua esperienza possa contribuire al successo della squadra? Il livello della serie B è molto competitivo, ma credo che la mia esperienza e determinazione possano fare la differenza. Sono pronto a mettermi in gioco al massimo delle mie capacità.

5. Quali sono le tue caratteristiche distintive come calciatore e in che modo pensi di poter influenzare positivamente il gioco della squadra? Le mie principali caratteristiche come calciatore sono la determinazione, la visione di gioco e la capacità di lavorare in squadra. Credo di poter influenzare positivamente il gioco della squadra grazie alla mia esperienza sul campo, alla capacità di creare spazi per i compagni e di essere un punto di riferimento in difesa.

6. Come ti stai preparando fisicamente e mentalmente per affrontare le sfide della prossima stagione? Mi sto allenando duramente sia dal punto di vista fisico che mentale. Seguo un programma specifico di allenamento per mantenere la forma e la resistenza necessarie per affrontare le sfide della nuova stagione. Dal punto di vista mentale, cerco di mantenere la concentrazione e la motivazione alta, pronti ad affrontare qualsiasi ostacolo.

7. Che ruolo attribuisci alla coesione di squadra e alla leadership nel conseguimento degli obiettivi sportivi? La coesione di squadra e la leadership sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi sportivi. Una squadra unita e coesa è in grado di superare le difficoltà e di sostenersi a vicenda nei momenti critici. La leadership, sia sul campo che fuori, aiuta a guidare la squadra verso il successo e a mantenere alto il morale.

8. Puoi raccontarci un episodio divertente o emozionante che ti è capitato sul campo durante la tua carriera? Certo, ricordo con grande emozione un gol segnato negli ultimi istanti di una partita importante che ci ha permesso di ottenere una vittoria cruciale per la squadra. Era appena venuto a mancare mio padre, da pochi giorni, ma ho voluto comunque scendere in campo perché lui avrebbe voluto così. Il gol, infatti non potevo che dedicarlo a lui. L’emozione e la gioia di quel momento resteranno sempre impressi nella mia memoria.

9. Cosa vorresti dire ai tifosi della Parthenope per coinvolgerli e spronarli a sostenere la squadra durante la stagione? Ai tifosi della Parthenope vorrei dire di esserci sempre vicini e di sostenerci con entusiasmo e passione. Il vostro sostegno è fondamentale per noi giocatori e ci dà la carica per dare il massimo in campo. Insieme possiamo raggiungere grandi traguardi.

10. Infine, quali sono i tuoi sogni e ambizioni nel calcio e al di fuori di esso per il futuro? I miei sogni nel calcio sono continuare a crescere come giocatore, raggiungere nuovi traguardi e magari un giorno poter competere nuovamente in serie A. Al di fuori del campo, mi piacerebbe poter contribuire alla formazione dei giovani talenti e portare avanti progetti sociali legati allo sport.