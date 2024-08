La strongwoman montesanese Assunta Petrosino è la prima italiana agli Europei e Mondiali di pesistica pesante

La prima donna italiana a partecipare agli Europei di pesistica pesante insieme alla Nazionale Italiana di Strongman, il 17 e 18 agosto a York in Inghilterra, è la montesanese Assunta Petrosino. Per incoraggiare e sostenere l’atleta, tutta l’amministrazione comunale di Montesano sulla Marcellana e l’assessore delegato allo sport Giuseppe Gagliotta hanno organizzato la consegna della maglia della Nazionale italiana e quella del tricolore nella suggestiva cornice di Palazzo Gerbasio nella serata di ieri 10 agosto. Questa rassegna sportiva che vedrà Petrosino sfidare altre atlete nella categoria W.U73 non sarà l’unica ai massimi livelli, per questo 2024, infatti, l’atleta ha già strappato il pass per i Mondiali che si terranno dal 5 all’8 dicembre negli Stati Uniti. La disciplina in cui si misura Petrosino è poco conosciuta in Italia, è lei una dei primi riferimenti femminili in questo sport dove oltre alla parte della pesistica e dei sollevamenti si aggiunge una parte più dinamica e di movimento. Grazie alla tenacia ed alla passione per questo sport Assunta Petrosino può vantare ottimi risultati a livello nazionale: ha vinto infatti due titoli a maggio nella manifestazione Strong X ed è campionessa italiana in carica di Stromgman. Assunta Petrosino, classe 1987, inizia a conoscere questo sport grazie a suo marito Rodrigo, anche lui uno strongman e ad allenarsi nella palestra aulettese New Physical gym, per poi aprirne una tutta sua, La Monte Sano A.S.D. Sport e Benessere, nella sua terra natia. Ad incoraggiarla durante la consegna della maglia della Nazionale, per raggiungere traguardi sempre più di rilievo, sono stati proprio il suo compagno e l’ex allenatore Tony Trapani, ma non solo.

Anche le istituzioni hanno fatto sentire la loro vicinanza: dal Vice Sincado Nico Bianculli al Consigliere regionale Corrado Matera che hanno consegnato personalmente la maglia ed il tricolore. Presenti anche la Dottoressa Rossella Isoldi, Vice Presidente della Consulta delle amministratrici del Vallo di Diano ed altre associazioni, come la F.I.D.A.P.A (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) nella figura dell’architetta Teresa Rotella, l’associazione Joe Petrosino nella figura del Presidente Pasquale Chirichella e Rosario Nicola Luisi Presidente dell’Ordine dei Cavalieri Templari Internazionali a cui Assunta Petrosino e suo marito sono profodamente legati per i valori condivisi.