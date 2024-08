Sassano. Entusiasmo della comunità per il nuovo Santuario Diocesano nella chiesa di San Rocco

Con una solenne celebrazione eucaristica tenutasi la scorsa Domenica 11 Agosto, la chiesa di San Rocco, sita a Sassano, nella piazza omonima, è stata elevata a Santuario Diocesano. Un momento carico di significato e di emozioni per l’intera comunità di Sassano, che ha partecipato attivamente alla solenne cerimonia, celebrata dal Vescovo della diocesi di Teggiano-Policastro, Padre Antonio De Luca, insieme al parroco Don Otello Russo, con l’accompagnamento musicale delle voci del coro parrocchiale di Sassano.

A conclusione della cerimonia è stata anche posta una targa commemorativa a testimonianza di questo importante riconoscimento. L’elevazione di una chiesa a santuario comporta per l’intera comunità una serie di vantaggi e benefici, come la possibilità di un maggiore flusso di pellegrini e visitatori, che a sua volta comporta un’attenta conservazione del luogo sacro e un’attiva promozione delle funzioni religiose e spirituali in esso.

Un evento molto sentito dall’intera comunità Sassanese che non è nuova a riconoscimenti di questo tipo. Proprio quest’anno, infatti, decorre il 70esimo anniversario della parrocchia-santuario dedicata al “ Cuore Immacolato di Maria “ in località Varco di Sassano.

Orgogliosi del riconoscimento ottenuto, ci si aspetta ora impegno affinchè quest’ondata di notorietà e affermazione non si fermi alla parrocchia di San Rocco, ma vada oltre investendo e gettando un po’ di luce anche sulla Chiesa Madre, un tempo cuore pulsante del centro storico del paese. Consacrata nel 1602 e dedicata a San Giovanni Evangelista, la chiesa conserva al suo interno importanti opere di artisti del salernitano e da qualche anno necessita di interventi di restauro conservativo e di messa in sicurezza della struttura.