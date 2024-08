Il prestigioso riconoscimento “Paul Harris Fellow” dalla Fondazione Rotary a Michele Albanese

Ancora un prestigioso riconoscimento per il Direttore Generale della BCC Monte Pruno, Michele Albanese, insignito dal Rotary E-Club Film & Friends D2101 di Paul Harris Fellow, il più prestigioso riconoscimento rotariano.

La consegna della pergamena e del distintivo è avvenuta a Villammare al termine dell’incontro durante il quale è stato anche presentato il progetto di riqualificazione del sottopasso ferroviario sulla strada provinciale n. 54, che collega il bivio della S.S. 18 in Villammare a Vibonati.

Il progetto, conclusosi con l’inaugurazione del nuovo impianto di illuminazione, alla presenza dei vertici del Rotary e del Sindaco di Vibonati Manuel Borrelli, è il risultato di una collaborazione proficua tra il Rotary E-Club Film & Friends D2101, il Comune di Vibonati e la Banca. L’iniziativa fa parte del programma di street art “CerAmicaD’Autore”, avviato dal presidente del Rotary E-Club Film & Friends, Alessandro Cocourullo, e proseguito dai suoi successori, Sergio Felicino e Vincenzo Carelli. Il progetto aveva l’obiettivo di risanare e valorizzare il sottopasso ferroviario. L’impianto di illuminazione, composto da 18 faretti con un elevato indice di resa cromatica (CRI>92), non solo assicura un’illuminazione adeguata per il passaggio, ma esalta anche le opere in ceramica dell’artista Sergio Scognamiglio dal titolo “L’inganno”, trasformando il sottopasso in una suggestiva “porta d’accesso” a Vibonati Capoluogo.

Questa la motivazione del riconoscimento attribuito a Michele Albanese: “In segno di apprezzamento e riconoscenza per il suo tangibile e significativo apporto offerto al Club”.

Nel ringraziare il Club per il prestigioso riconoscimento Michele Albanese, già socio onorario del Club, ha dichiarato: “Trattandosi di un riconoscimento che viene attribuito a personalità del mondo imprenditoriale, sociale e culturale che si distinguono nei rispettivi campi di azione sono orgoglioso di riceverlo così come saranno orgogliosi i vertici della Banca il cui ruolo viene sempre più riconosciuto e apprezzato”. Per quanto riguarda il progetto di riqualificazione del sottopasso ferroviario sulla strada provinciale n. 54, che collega il bivio della S.S. 18 in Villammare a Vibonati siamo tutti orgogliosi di aver dato il nostro sostegno al progetto che è il risultato di una collaborazione proficua tra il Rotary E-Club Film & Friends D2101, il Comune di Vibonati e la nostra Banca. Per quanto riguarda la Paul Harris Fellow la ritengo un’importante soddisfazione che, devo dire, è giunta inaspettata. Con rinnovata gratitudine e determinazione, continuerò a impegnarmi per questi obiettivi, consapevole che ogni sforzo, per quanto piccolo, può fare la differenza nella costruzione di un futuro migliore per la nostra comunità”.