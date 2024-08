Ancora tentativi di furto a Polla. Troppo esiguo il numero di carabinieri

Ancora tentati furti a Polla dove l’allarme microcriminalità è sentito dalla popolazione. Tanti, tantissimi furti o tentati furti nel giro degli ultimi mesi. E i colpi sono variegati: da quelli in casa, a quelli – molto in voga – in cantieri edili e dimore agricole, passando per furti in negozi e attività commerciali.

Gli ultimi episodi nella serata di ieri durante la quale i malviventi hanno tentato di colpire in una officina e in un casolare. I ladri avevano anche posizionato il materiale rubato per essere prelevato ma i proprietari se ne sono accorti e i ladri sono fuggiti. Sono state comunque sporte delle denuncia perché – aspetto importante – occorre denunciare così da far comprendere la mole di piccole azioni criminali e la necessità di carabinieri in una caserma, quella dell’Arma di Polla, svotata da numerosi trasferimenti e anche pensionamenti.