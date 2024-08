Salvataggio in mare lungo il litorale di Santa Maria di Castellabate: uomo in canoa non riesce a raggiungere la costa

Nella giornata di ieri, durante i pattugliamenti programmati lungo il litorale di giurisdizione, il Battello GC B163 della Guardia Costiera di Agropoli ha effettuato un intervento di soccorso a circa 2 miglia nautiche dalla località Punta dell’Inferno, nel Comune di Santa Maria di Castellabate. Un uomo in difficoltà, a bordo di una canoa, non riusciva a raggiungere la costa a causa del repentino peggioramento delle condizioni meteo marine, caratterizzate da forti correnti che lo allontanavano ulteriormente dalla riva.

Il personale del Battello GC B163, valutata la situazione di emergenza, ha prontamente deciso di intervenire, trasbordando l’occupante della canoa e recuperando il mezzo. La persona è stata accompagnata in sicurezza al porto di Agropoli, dove è sbarcata senza necessità di ulteriori cure mediche.

Questa operazione rientra nelle attività di soccorso del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, che garantisce vigilanza continua in mare con assetti navali operativi 24 ore su 24, in particolare nell’ambito dell’Operazione “Mari e Laghi Sicuri 2024”. Quest’operazione mira a potenziare la presenza in mare per garantire soccorso, assistenza e controllo della sicurezza della balneazione e della navigazione.

Si invita la comunità dei diportisti a prestare massima attenzione e prudenza, verificando sempre l’efficienza dei mezzi nautici e monitorando attentamente le condizioni meteo, che possono cambiare rapidamente.

In caso di emergenze in mare, il numero 1530 è disponibile 24 ore su 24, garantendo un rapido contatto con personale qualificato della Guardia Costiera.