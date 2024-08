Cinque consiglieri della maggioranza di Buonabitacolo costituiscono un gruppo indipendente

Scossa politica a Buonabitacolo. Questa mattina è stata formalizzata al Protocollo comunale la comunicazione di “Costituzione gruppo indipendente in seno al gruppo di maggioranza del Consiglio Comunale” a firma dei consiglieri comunali Antonio Lapenta, Michele Grillo, Franco Antonucci, Francesco Pio Ignoto, Emanuel Tordo. Sei restano in maggioranza in una compagine amministrativa sorta da una sola lista alle ultime elezioni di due anni fa.



“Gli argomenti esposti all’interno della comunicazione, per la loro importanza, saranno trattati in sede di Consiglio comunale straordinario che sarà convocato dopo l’inaugurazione della scuola che si farà il prossimo 6 settembre”, si legge in una nota del Comune.

“Il fine di tale decisione – scrivono i cinque consiglieri – è sorto dalla necessità di provvedere a una gestione più proficua con un’ampia azione partecipativa sui vari processi decisione e basata su una visione più democratica del bene comune per i prossimi tre anni”.