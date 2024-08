Controllo del territorio dei Carabinieri in Val d’Agri: 7 denunciati e sanzioni per oltre 18 mila euro

Continua a crescere l’attività di monitoraggio e sicurezza messa in campo dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza, con un focus particolare sull’intensificazione dei servizi d’istituto. Nel weekend di Ferragosto, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viggiano, coadiuvati dalle Stazioni di Brienza e Villa D’Agri, hanno realizzato un’operazione straordinaria di controllo sul territorio, mirata alla prevenzione e repressione di reati, con particolare attenzione alla circolazione stradale e all’uso di sostanze stupefacenti.

L’operazione ha visto un aumento della presenza dei militari sulle strade comunali, statali e nei luoghi di ritrovo dei giovani, al fine di garantire il rispetto della legalità. Durante il servizio, sono stati controllati 460 veicoli e 571 persone, tra conducenti e passeggeri, nonché 55 esercizi pubblici e aree rurali considerate a rischio. I risultati parlano chiaro: sono state elevate sanzioni per oltre 18 mila euro e sono stati effettuati 123 controlli con etilometro.

Tra i molteplici interventi, sei automobilisti italiani sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, con tassi alcolemici compresi tra 1,00 g/l e 1,50 g/l. A tutti è stata ritirata la patente di guida, che verrà trasmessa alla Prefettura di Potenza per le necessarie sanzioni. Inoltre, una donna di 32 anni di origini peruviane è stata sorpresa senza un valido titolo di soggiorno.

Durante le operazioni, quattro persone, di cui due residenti nel luogo e due provenienti da fuori regione, sono state segnalate alla Prefettura di Potenza come assuntori di sostanze stupefacenti, trovate in possesso di hashish, cocaina, eroina e marijuana, tutte sequestrate dalle forze dell’ordine.