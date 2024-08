“Let’s so get married baby!”: i quasi sposi Westwick e Jackson sono atterrati all’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi

E’ stato appena inaugurato e già l’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi può vantarsi di essere la destinazione di diverse star mondiali che hanno come meta la Campania con i suoi meravigliosi tesori storici e naturalistici.

Sempre più spesso, personaggi dello star-system nazionale e internazionale, scelgono questa regione italiana per concedersi un tuffo nella bellezza, con i suoi paesaggi mozzafiato, il mare cristallino e un cuore che esplode di storia e archeologia. E così, dopo l’arrivo di Madonna che la scorsa settimana è atterrata all’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, per festeggiare il suo compleanno nello scenario archeologico salernitano, sono arrivati in Italia, proprio attraverso l’aeroporto salernitano, Ed Westwick e Amy Jackson, a bordo di un jet privato.

Sarà un fine settimana particolarmente importante quello che aspetta i due attori britannici. Infatti, dopo una scenografica proposta di matrimonio ricevuta ad alta quota, su di un ponte sospeso a Gstaad, in Svizzera, Ed Westwick e Amy Jackson convoleranno a nozze nel suggestivo scenario della Costiera Amalfitana.

In un post pubblicato sui social, l’attore e musicista britannico, più conosciuto come il Chuck Bass della famosa serie tv per adolescenti “Gossip Girl” ha mostrato la futura consorte, l’attrice e modella britannica Amy Jackosn, mentre posa, sorridente e felice, sotto l’insegna “Salerno – Costa d’Amalfi” che campeggia sull’aeroporto campano.

E se ancora i più vicini alla coppia non si lasciano scappare dettagli su uno degli eventi più cool dell’estate campana, su Instagram e Facebook si stanno susseguendo immagini dei promessi sposi che si godono gli ultimi momenti prima del grande evento. Certo è, come si legge in un messaggio scritto dallo stesso Ed Westwick, pizza e pasta hanno dato il benvenuto a tutta la loro famiglia!