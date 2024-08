Grande partecipazione per la cerimonia  di inaugurazione a Pertosa di “Piazza Santa Croce”

Si è tenuto a Pertosa la cerimonia di inaugurazione della Piazza Santa Croce, un evento molto atteso dal paese che segna il centesimo anniversario della Croce un simbolo importante per l’intera comunità. La Croce fu posizionata originariamente dalla Missione Popolare della Congregazione della Passione di Gesù Cristo, nota come “I Passionisti”. All’evento hanno partecipato il Vescovo Padre Antonio De Luca e Don Pasquale che hanno officiato la Santa Messa prima dell’inaugurazione della piazza.

Presenti alla cerimonia anche il consigliere regionale Tommaso Pellegrino, il vicesindaco di Auletta Gerardo Nino De Maffutiis, Antonella Cavallo assessore all’Agricoltura e alle Politiche sociali di Auletta, il sindaco di Perito ovvero Pietro Apolito e la Presidente della Fondazione Mida Rosaria Carfagna.

Il Sindaco di Pertosa Domenico Barba ha mostrato piena soddisfazione affinché la bonifica di Piazza Santa Croce abbia reso il paese ancora più accogliente non solo per la comunità residente ma anche per i numerosi turisti che affascinati dalle Grotte di Pertosa-Auletta hanno l’ulteriore possibilità di ammirare la piccola piazza che funge da punto panoramico per il paese. Presente anche l’Ingegnere Raffaele Tarateta, presidente dell’ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno, che ha progettato e ha guidato i lavori di Piazza santa Croce:

“Questa croce si innalza da una pietra sacra avendo così una doppia valenza l’orizzontale della vita terrena e il verticale che simboleggia la predisposizione verso il celeste ed è stata racchiusa in un cerchio che rappresenta il sole e la vita a circuito chiuso ma che costantemente si rinnova nell’esistenza, progettare quest’area è stato un onore essendo pertosano d’origine” conclude Tarateta.

La serata infine è proseguita tra diverse degustazioni di prodotti tipici, musica, karaoke e tanto altro divertimento.