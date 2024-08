Escursionisti in difficoltà: gli interventi del Soccorso Alpino sul Monte Molare e sul Sentiero degli Dei

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto su due scenari di emergenza nelle bellezze naturali della regione. Il primo intervento si è svolto sul Monte Molare, dove una donna di 46 anni, originaria di Pompei, ha subito un serio trauma a un arto inferiore dopo essere scivolata mentre cercava di raggiungere la vetta con un gruppo di escursionisti. I compagni, preoccupati per le condizioni della donna, hanno tempestivamente allertato i servizi di emergenza. Il 118 ha inviato sul posto una squadra terrestre del CNSAS e l’elisoccorso di Napoli. L’équipe ha stabilizzato e recuperato la donna utilizzando un verricello, per poi trasportarla in ospedale, evitando complicazioni dovute al forte dolore.

Nel primo pomeriggio, un nuovo allerta ha raggiunto la Centrale Operativa 118 di Salerno, che ha segnalato un’altra situazione critica sul celebre Sentiero degli Dei. Un escursionista inglese di 76 anni si era sentito male mentre percorreva il sentiero con alcuni familiari. Improvvisamente, ha perso conoscenza ed è crollato a terra. Anche in questo caso, la squadra terrestre del CNSAS, già presente nella zona dei Monti Lattari, è stata affiancata da un’unità di elisoccorso che è intervenuta rapidamente. Il tecnico CNSAS, un medico e un infermiere sono stati sbarcati in un’area difficile da raggiungere, dove hanno monitorato i parametri vitali dell’uomo. Dopo la stabilizzazione, l’escursionista è stato imbarcato via verricello e portato all’Ospedale Ruggi di Salerno per ulteriori cure.

Entrambi gli interventi, che hanno dimostrato la prontezza e la professionalità dei soccorritori, sottolineano l’importanza di adottare precauzioni durante le escursioni in montagna, specialmente in condizioni difficili.