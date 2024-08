Scontro tra 3 motociclisti sul Monte Gelbison: feriti

Incidente tra tre motociclette a Novi Velia: tre feriti trasportati in ospedale. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di ieri, ai piedi del Monte Gelbison. I tre centauri coinvolti nello scontro, uno residente della zona e gli altri due in arrivo da Battipaglia e Salerno, stavano probabilmente dirigendosi verso il Santuario di Monte Gelbison quando è avvenuto l’impatto.

Secondo le prime ricostruzioni, i motociclisti di Salerno e Battipaglia si erano fermati presso il punto di ritiro dei ticket, situato lungo la strada d’accesso al Sacromonte.

In quel frangente, il motociclista di Novi Velia, in transito , ha perso il controllo del proprio mezzo e ha colpito violentemente i due motociclisti fermi. L’urto è stato così intenso da far cadere tutti e tre i motociclisti. L’incidente ha richiesto un pronto intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivate due ambulanze della Misericordia di Vallo. Anche gli agenti della polizia locale di Novi Velia e i carabinieri del reparto territoriale di Vallo sono intervenuti rapidamente per i rilievi del caso e raccogliere testimonianze utili a chiarire la dinamica dell’accaduto. I tre motociclisti coinvolti sono stati trasportati d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Luca di Vallo.

Fortunatamente, sebbene l’impatto sia stato violento, le loro condizioni non risultano critiche. Hanno subito diverse fratture ma i medici hanno confermato che non sono in pericolo di vita. Le autorità stanno ora indagando per determinare le cause esatte dell’incidente.