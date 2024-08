“Pizzuti Expedition”, il primo reality social con 6 pizzaioli accompagnati da Pippo Pelo alla scoperta dei grani antichi del Vallo di Diano

Molini Pizzuti con sede a Bellizzi ha voluto celebrare la bellezza incantata del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, attraverso il progetto “Pizzuti Expedition”. L’iniziativa invita a esplorare il Cilento e il Vallo di Diano, territori nei quali l’azienda coltiva dal 2018 diverse varietà pregiate di grani antichi, tutelando e preservando le bellezze paesaggistiche, culturali e sociali della terra cilentana.

Il reality social “Pizzuti Expedition”, trasmesso su tutte le piattaforme social di Molini Pizzuti dal 20 agosto all’11 settembre, ha visto protagonisti 6 noti pizzaioli, accompagnati dal celebre speaker radiofonico di radio KissKiss Pippo Pelo, alla scoperta del territorio del Parco e dei suoi grani antichi. Durante il viaggio, i pizzaioli hanno affrontato una serie di sfide legate all’autenticità, alla tradizione e alla ricerca del “grano antico del Cilento”, un chicco simbolo della loro avventura.

I pizzaioli protagonisti di Pizzuti Expedition sono Vincenzo Abbate, esperto di pizza contemporanea, noto per i suoi cornicioni esplosivi; Simone Chiappini, consulente e istruttore specializzato in prodotti da forno e pizza in pala, caratterizzato da un approccio ironico e coinvolgente; Rosa Giordano, con un forte carattere e una profonda cultura partenopea, impegnata nella tradizione della vera pizza napoletana; Nausica Ronca, protagonista del programma televisivo “Pizza Girls”, il cui carattere forte e deciso ha dato un grande contributo al reality; Saverio Miranda, abile pizza freestyler e consulente per la Pizzuti Academy, noto per la sua spontaneità nelle relazioni; Gabriele Costabile, un romano a Chieti, che con il suo accento e la sua ironia ha portato una nota di leggerezza e di simpatia.

Le tre località emblematiche visitate durante l’expedition sono state: Tardiano, presso l’azienda agricola di Felice Cestari, dove i pizzaioli hanno affrontato la mietitura a mano del grano e la preparazione dei cavati cilentani; Montesano sulla Marcellana, nota per le sorgenti di acque oligominerali, dove i partecipanti hanno munto latte presso l’allevamento di Felice Padula e preparato i pancake; Teggiano, dove, presso l’azienda agricola di Antonio Manzione, hanno scavato e pelato patate per preparare gnocchi.

Pizzuti Expedition è un vero e proprio percorso di formazione ed informazione sulla storia dei grani antichi del Cilento grazie all’impegno di Molini Pizzuti, storica azienda familiare sul territorio salernitano dal 1952, che ha così rafforzato i propri valori aziendali: tradizione, squadra, formazione e visione.