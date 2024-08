“Risolse un tentato omicidio a Sassano”: benemerenza del Comune al brigadiere Tafuri

Una civica benemerenza al brigadiere, Antonio Tafuri, Comandante Interinale della Stazione Carabinieri di Sassano. E’ quanto deciso con una delibera di giunta del Comune di Sassano, guidato dal sindaco Domenico Rubino. Un riconoscimento al militare, che all’epoca dei fatti, risalenti al maggio del 2023, riuscì a ritracciare i due autori di un tentato omicidio – così si legge sulla delibera -, avvenuto dinanzi la chiesa della Madonna di Pompei di Silla di Sassano. Al culmine di una rissa, scoppiata nella frazione di Sassano, tra due giovani di Teggiano ed uno di Buonabitacolo, quest’ultimo rischiò di essere colpito con un coltello. Solo con l’intervento delle persone presenti nella zona, tra cui quello risolutivo di Antonio Capuano, Presidente del Consiglio Comunale di Sassano, che si interpose tra i due giovani di Buonabitacolo e quello di Teggiano, si riuscì ad evitare il peggio. Subito il Comandante Tafuri, seppur libero dal servizio, avviò le indagini del caso, con accertamenti che portarono in termini brevissimi ad individuare i due giovani accusati dell’aggressione. Una lite scoppiata per futili motivi, probabilmente legati ad una ragazza.

Con voti unanimi la giunta di Sassano ha votato per la civica benemerenza con questa motivazione: “Comandante interinale della locale stazione carabinieri, libero dal servizio, ricevuta notizia del tentato omicidio di un giovane in località Silla, tempestivamente iniziava in prima persona attività info-investigativa che gli consentiva di identificare e rintracciare i responsabili del fatto, nel frattempo dileguatisi, che venivano consegnati alla giustizia, dimostrando elevato spirito d’iniziativa e spiccato acume investigativo”.