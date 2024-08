Sequestrati nel salernitano 5 mila prodotti non sicuri destinati ai bambini

Nei giorni scorsi, all’esito di un intervento volto alla repressione del commercio di prodotti contraffatti, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno ha sottoposto a sequestro d- iniziativa oltre 5.000 articoli contraffatti. In particolare. Le Fiamme Gialle della Compagnia di Nocera inferiore durante un controllo presso un esercizio commerciale di Nocera Superiore hanno rinvenuto, esposti per la vendita, migliaia di articoli, tra cui carte da gioco Pokémon, gadget ed accessori di vari marchi, quali Unicorn, Barbie- Disney nonché statuine in vinile Funko Pop, destinati soprattutto ai bambini. Pertanto, la merce rinvenuta è stata posta sotto sequestro penale ed il rappresentante legale della società segnalato alla Procura della Repubblica peri reati di “contraffazione” e “ricettazione”.





L’operazione di servizio testimonia ancora una volta il continuo e diuturno impegno che la Guardia di Finanza mette in campo ai fini del contrasto al commercio di prodotti non genuini e insicuri che danneggiano il mercato, sottraendo opportunità e lavoro alle imprese che invece si attengono ai dettami delle normative di settore. introducendo in commercio articoli di qualità che nel rispettare gli standard di sicurezza imposti, tutelano fattivamente la salute dei consumatori.