Un corteo di oltre 300 persone per il Potenza Basilicata Pride

Dopo sette anni di pausa, giovedì 22 agosto è tornato ad invadere le strade del capoluogo lucano, il Potenza Basilicata Pride. Il colorato corteo, quest’anno ha avuto una partecipazione di circa 300 persone, ha attraversato le strade potentine, partendo da Piazza Mario Pagano fino al Parco Baden Powell.

L’iniziativa è partita dall’Unione degli Studenti che ha evidenziato l’importanza di mantenere sempre aperto il dibattito sulle questioni relative alla comunità LGBTIQ+, in una regione dove difficilmente queste tematiche vengono affrontate.

L’evento è stato un esempio di un movimento cresciuto dal basso, libero da condizionamenti e aperto alle influenze culturali e quest’anno ha avuto come obiettivo principale quello di incrementare la visibilità e l’accoglienza per coloro che si ritrovano in queste tematiche, garantendo che ogni persona si senta rappresentata e protetta nella propria città e regione.