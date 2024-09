Aeroporto “Salerno-Costa d’Amalfi”: l’Universal Air annuncia nuovi voli

I dati e i numeri pubblicati da Assoaeroporti, l’associazione italiana dei gestori aeroportuali, fanno ben sperare sull’operatività e sulla crescita dell’aeroporto posizionato tra Pontecagnano e Bellizzi. Le compagnie aeree stanno programmando le prossime stagioni pertanto turisti e salernitani, nello scalo aeroportuale, vedono un sogno pian piano diventare realtà , seppur la struttura sia ancora in una fase di rodaggio. I dati dimostrano un forte incremento del 439% dei movimenti in soli 20 giorni di luglio, complice appunto la riapertura e lo start con le compagnie di linea che hanno scommesso tutto sull’aeroporto salernitano, il secondo in Campania, gestito da Gesac dopo Capodichino con un numero di oltre 14mila passeggeri transitati. A questi numeri è doveroso aggiungere i 3.000 movimenti di aviazione privata che portano oltre 5000 passeggeri in più. Inoltre si prospettano altrettante numerose novità da parte delle compagnie aeree tra cui Wizzair ed EasyJet che già si stanno preparando sia per la stagione invernale e per la stagione estiva 2025.

Gli annunci di nuove mete e destinazioni di volo potrebbero concretizzarsi già nei prossimi giorni e infatti l’Universal Air attraverso il suo Ceo ha annunciato un incremento dei voli presso la scalo salernitano. Infine anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca guarda ai numeri ” l’aeroporto rappresenta una cosa importantissima per l’area meridionale della Campania, per la Basilicata e per la Calabria. Inoltre abbiamo consegnato a fine giugno il cantiere della metropolitana di Salerno, che servirà a collegare la stazione con l’aeroporto e anche con il nuovo Ruggi di Salerno ” dichiara il presidente De Luca.