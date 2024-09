Da Caggiano a Viggiano, 40 pellegrini a piedi, in onore della Madonna Nera

Questa mattina alle ore 8:00 sul Sacro Monte di Viaggiano sono arrivati i 40 pellegrini di Caggiano partiti da località Cardoni dopo un percorso a piedi di oltre 60 km. Un’avventura di fede che non è solo fisica ma anche profondamente spirituale, il cammino Storico- Religioso è un itinerario di credo che ha come obiettivo per i numerosi fedeli della Madonna Nera l’arrivo al Sacro Monte di Viaggiano a piedi. Il cammino parte da Caggiano e si attraversano i comuni di Sant’Angelo le Fratte, Brienza, Sasso di Castalda, Calvello, Marsico Nuovo, Marsicovetere per poi giungere il Sacro Monte di Viaggiano. Tra i partecipanti e pellegrini il Sindaco di Caggiano Modesto Lamattina. Presenti anche numerosi pellegrini provenienti dalle città di Caggiano, Viggiano e Brienza e lungo il percorso, poi si sono uniti anche i pellegrini di Marsico Nuovo.

Durante il cammino, i pellegrini hanno avuto l’opportunità di fermarsi, riposarsi e pregare, rinnovando il loro legame con la tradizione del pellegrinaggio. La devozione dei fedeli nel corso degli anni e rimasta intatta: stendardi portati dai pellegrini accompagnati da zampogne e organetti, il girare per tre volte intorno alla cappella del Monte con rami o fiori , avere l’onore di portare sulla propria spalla la Sacra statua. Questi elementi sono il segno di una fede sincera, profonda e tramandata di generazione in generazione. Circa 50 mila pellegrini, infatti ogni anno giungono nelle piccolo paese della Val d’Agri durante la prima domenica di settembre per salutare e venerare la Santissima Madonna Nera.