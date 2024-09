Alla finale nazionale di Miss Universe Italy anche la teggianese Angelica Morgillo

La finale regionale della Basilicata del prestigioso concorso di bellezza Miss Universe Italy si è conclusa con l’incoronazione di tre giovani concorrenti che accederanno alla finale nazionale, portando con sé eleganza, talento e orgoglio lucano. La serata, svoltasi domenica 25 agosto nello storico Palazzo “La Cava” di Marsico Nuovo, ha visto trionfare Manuela Matera, tecnico di laboratorio biomedico in anatomia patologica originaria di Potenza, seguita dalle altrettanto splendide Roberta Quinto, studentessa di Storia e Lettere Moderne di Montalbano Jonico, e la valdianese Angelica Morgillo, studentessa di Giurisprudenza originaria di Teggiano. Le tre ragazze rappresenteranno la Basilicata nelle fasi finali del concorso.

L’evento è stato curato dall’agente regionale Lino Miraldi e condotto con grazia e professionalità dall’attrice lucana Claudia Torchia, Miss Universe Italy Basilicata 2020, che sarà tra i protagonisti della prossima stagione della serie TV “Don Matteo” su Rai 1 insieme a Raoul Bova. La manifestazione si è svolta in un’atmosfera magica, con l’imponente scalone del palazzo illuminato da fiaccole e candele, creando un contesto romantico e raffinato che ha incantato i presenti. Gli ospiti sono stati accolti con degustazioni di vini e sapori tipici lucani, in un perfetto connubio tra tradizione e bellezza.

Le tre finaliste si preparano ora a vivere un’esperienza unica: dal 12 al 18 settembre, saranno a Villa Cafiero in San Ferdinando di Puglia per le fasi finali di Miss Universe Italy. Qui, il 18 settembre, verrà eletta la candidata che rappresenterà l’Italia alla Finale Mondiale di Miss Universe, prevista per il 16 novembre a Città del Messico. La competizione sarà serrata e ricca di emozioni, con le ragazze che si contenderanno la prestigiosa fascia nazionale.

Tra le tre finaliste, particolare entusiasmo si respira a Teggiano per la giovane Angelica Morgillo, che ha saputo conquistare il pubblico e la giuria con la sua grazia e determinazione.

Angelica, insieme alle altre 60 Miss regionali provenienti da tutta Italia, è ora in lizza per il voto web, che rimarrà aperto fino al 12 settembre. La candidata più votata passerà direttamente alla finalissima nazionale, un’occasione imperdibile per continuare a sognare in grande.

L’intera regione Basilicata e il Vallo di Diano si stringe intorno a queste tre giovani promesse della bellezza, augurando loro il meglio per questa avventura straordinaria che le porterà a rappresentare non solo la loro terra, ma anche i valori e le tradizioni di una regione ricca di cultura e bellezza autentica. La strada verso il titolo di Miss Universe Italy è ancora lunga, ma Manuela, Roberta e Angelica hanno già dimostrato di avere le qualità giuste per arrivare lontano.