Controlli straordinari dei Carabinieri in Costiera Amalfitana

I Carabinieri della Compagnia di Amalfi, al termine di servizi settimanali mirati a contrastare e prevenire i reati legati all’uso di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un’operazione straordinaria di controllo del territorio, concentrandosi in particolare sui comuni costieri con elevata affluenza turistica. Sono stati intensificati i controlli sulla circolazione stradale, soprattutto nelle zone marittime e nei luoghi di villeggiatura ad alta frequentazione, dove sono stati istituiti numerosi posti di blocco.

L’operazione, che ha coinvolto le Stazioni Carabinieri locali, il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile di Compagnia e pattuglie motociclistiche, ha toccato i comuni di Maiori, Amalfi, Ravello, Positano e Tramonti, articolandosi su più giorni e in diverse fasce orarie. Durante l’intervento, sono stati sequestrati quantitativi di sostanze stupefacenti quali hashish, marijuana e cocaina. Nove utilizzatori di droghe sono stati segnalati alla Prefettura di Salerno per le conseguenti misure amministrative.

Inoltre, una persona è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per aver rifiutato di sottoporsi a un accertamento tossicologico mentre si trovava alla guida del proprio veicolo; la patente di guida è stata ritirata per i successivi provvedimenti necessari. Altre due persone sono state denunciate per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Infine, sono state emesse diverse sanzioni per violazioni del Codice della Strada.