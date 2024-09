La Nazionale di Futsal della Costa Rica si allena a Sassano. E’ in ritiro nel Vallo di Diano

La squadra nazionale di Futsal della Costa Rica ha scelto le strutture sportive di Sassano come luogo per il proprio allenamento. In un clima di entusiasmo e accoglienza, il sindaco Domenico Rubino insieme agli assessori Angela Pizzi e Pio Biancamano hanno dato il benvenuto al team costaricano.

La nazionale costaricana è nel territorio valdianese ospite dello Sporting Sala Consilina e della Detta spa. Lo Sporting Sala Consilina, infatti, ha aperto le proprie porte alla squadra costaricana, offrendo non solo supporto logistico ma anche un ambiente accogliente e stimolante per gli allenamenti.

Questo incontro tra culture e sport a livello internazionale non solo arricchisce il panorama sportivo locale, ma permette anche di valorizzare le bellezze naturali e storiche del Vallo di Diano e di Sassano. I componenti della Nazionale di Futsal avranno modo di scoprire le meraviglie di questa terra, immergendosi nella sua cultura e degustando le prelibatezze enogastronomiche tipiche della zona.