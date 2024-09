Sant’Arsenio, estesa la videosorveglianza urbana: il 5 settembre la presentazione del progetto

Il Comune di Sant’Arsenio annuncia con entusiasmo la presentazione del nuovo progetto di estensione dell’impianto di videosorveglianza urbana, prevista per giovedì 5 settembre 2024, alle ore 17.30, presso l’aula consiliare del Municipio. Durante la conferenza stampa, il sindaco Donato Pica, insieme all’ingegnere Paolo Esposito dell’azienda ITS, vincitrice della gara d’appalto, illustreranno i dettagli e gli obiettivi di questa importante iniziativa, mirante a garantire maggiore sicurezza per i cittadini e a tutelare il patrimonio artistico e naturalistico della comunità.

La decisione di ampliare il sistema di videosorveglianza è stata presa in risposta alle crescenti esigenze di sicurezza dei cittadini, in sintonia con il lavoro di controllo del territorio svolto dagli Organi di Polizia. L’obiettivo principale di questo progetto è quello di creare un ambiente più sicuro e protetto, contribuendo al benessere collettivo e alla tranquillità della popolazione.

Tra gli obiettivi principali del progetto: maggiore sicurezza; il nuovo sistema di videosorveglianza avrà un ruolo dissuasivo nei confronti di comportamenti illeciti e garantirà un intervento tempestivo da parte delle Forze dell’Ordine in caso di emergenze. La protezione del patrimonio comunale, l’infrastruttura di videosorveglianza offrirà una solida tutela ai luoghi di interesse artistico e culturale, contribuendo a prevenire atti vandalici e furti. monitoraggio della viabilità: sarà possibile monitorare il traffico veicolare nelle aree critiche, facilitando la gestione degli incroci e dei punti nevralgici del Comune; sorveglianza di aree sensibili: l’installazione delle telecamere garantirà una maggiore attenzione verso i luoghi identificati come ad alto rischio per la sicurezza pubblica.

Il sistema di videosorveglianza prevede l’installazione di telecamere telecontrollabili in punti strategici del territorio, tutte collegate a una centrale operativa situata presso il Municipio. Le immagini raccolte saranno trattate in conformità alla normativa sulla privacy e saranno accessibili esclusivamente a personale autorizzato. Le telecamere saranno installate in aree ad elevato traffico, come il Municipio, le palestre comunali, i plessi scolastici, e in zone critiche per il traffico e la sicurezza urbana. Il sistema sarà composto da una centrale operativa, da telecamere di contesto, di lettura targa, di osservazione (dome) e mobili, e da un’unità di concentrazione dei segnali video provenienti da quest’ultime.