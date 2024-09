Compie un furto a Vallo della Lucania e poi va al battesimo del figlio: 46enne arrestato

Aveva messo a segno un furto in casa di una coppia a Vallo della Lucania, insieme ad altre due persone, e poi si era recato al battesimo del figlio. L’episodio risale al 30 aprile del 2023 e ha come protagonista un 46enne, originario della provincia di Milano, che al momento si trova agli arresti domiciliari. Pochi giorni fa la Cassazione ha confermato la misura cautelare che era stata applicata nei suoi confronti dal Tribunale del riesame di Salerno, dopo un primo rigetto del Gip di Vallo.

La sera del furto, alle ore 18,30, i tre ladri erano stati notati a bordo di una Toyota, che aveva le stesse caratteristiche di quella in uso all’indagato. Dopo circa due ore, i militari dell’Arma avevano accertato la presenza del 46enne nel locale dove si festeggiava il battesimo del figlio, attraverso la visione di immagini registrate dal sistema di video sorveglianza. L’uomo, inoltre, si trovava insieme ad altre due persone che, oltre ad avere gli stessi tratti somatici, indossavano lo stesso abbigliamento dei tre che, poco prima, avevano commesso il furto. L’uomo è stato incastrato anche grazie alla testimonianza di un parente, che lo aveva riconosciuto nel video, e all’analisi dei tabulati dell’utenza intestata all’indagato, che risultava aver agganciato le celle telefoniche della zona dov’era allocata l’abitazione in cui era avvenuto il furto, in orario corrispondente alla consumazione del reato.