Latte di bufala di qualità a prezzi accessibili e lotta alla brucellosi. L’impegno di Coldiretti Campania

La Coldiretti Campania è impegnata a garantire latte di bufala di alta qualità a prezzi accessibili e a ridurre le percentuali di brucellosi. Questi sono solo alcuni dei traguardi su cui l’organizzazione mantiene un’intensa attenzione, come discusso nel tavolo tecnico permanente convocato dall’assessore all’agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo.

“Apprezziamo il fatto che la Regione continui a recepire le nostre indicazioni per affrontare le problematiche che ancora affliggono il settore,” afferma Salvatore Loffreda, direttore di Coldiretti Campania. “Un sentito ringraziamento va al presidente Vincenzo De Luca e all’assessorato competente. L’arrivo del commissario straordinario Luigi Cortellessa ha rappresentato un momento positivo; il suo operato ha contribuito a ridurre la prevalenza della brucellosi, scesa all’8,5% con 45 focolai attivi. Questi risultati sono prova dell’efficacia del lavoro svolto e ci motivano a rimanere vigili a tutela degli allevatori e dei trasformatori, che rendono la Mozzarella di Bufala un prodotto apprezzato a livello globale.”

L’attenzione si concentra ora sul latte bufalino, su cui si pongono tre obiettivi fondamentali. Innanzitutto, Coldiretti ha sottolineato l’importanza della tracciabilità nelle aziende, un risultato significativo per il settore, che consente di tutelare gli allevatori e di valorizzare la produzione.

Il secondo obiettivo riguarda la necessità di garantire la produzione di latte nei periodi di maggiore domanda. A tal fine, è essenziale avviare un programma di destagionalizzazione degli animali, spostando i parti da settembre a marzo, per garantire una produzione estiva. “Questo approccio,” chiarisce Loffreda, “permette di evitare il congelamento del latte, che aumenta i costi di produzione per i caseifici, assicurando al contempo un prezzo migliore per le aziende e una maggiore redditività.”

In parallelo, è cruciale lavorare sulla qualità del latte. Dati della Banca Dati Nazionale evidenziano che la consistenza delle mandrie bufaline è aumentata anche in Campania, portando a una maggiore produzione e, di conseguenza, a un incremento del congelamento. È dunque fondamentale puntare a una produzione di alta qualità, con attenzione ai livelli di grasso e proteine necessari per la caseificazione, nonché garantire la certificazione della provenienza da bufale di razza mediterranea, nate in Italia, come previsto dal disciplinare della Mozzarella di Bufala Campana Dop.

