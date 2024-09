La processione del “SS Nome di Dio” che si svolge ogni 7 anni a Campagna: celebrazione che unisce fede e storia della comunità

Il prossimo 10 settembre, alle ore 18:00, la chiesa parrocchiale “S. Bartolomeo Apostolo” di Campagna sarà il fulcro di un evento straordinario: la solenne processione del “SS Nome di Dio”. Questo evento, che si svolge ogni sette anni in modalità ordinaria, o in caso di calamità e necessità in modalità straordinaria, rappresenta una delle manifestazioni religiose più sentite della comunità locale.

Il Crocifisso del Santissimo Nome di Dio, custodito nell’artistico altare di legno dorato della chiesa, affonda le radici nel XV secolo. È infatti nel 1440 che San Bernardino da Siena, giunto a Campagna per risolvere un’accesa controversia tra ordini religiosi, si inginocchiò davanti al Grande Crocifisso, implorando l’intercessione del Cristo. Da quel momento, il “SS Nome di Dio” è diventato l’icona più sacra per i campagnei, un simbolo di speranza e fede che attraversa i secoli.

La processione, che avrà inizio con la celebrazione del triduo per l’esaltazione della Santa Croce, si snoderà lungo un percorso che attraverserà il cuore del centro storico di Campagna. I partecipanti attraverseranno casali, ripide discese, scalinate e stretti vicoli, rendendo il cammino un vero e proprio pellegrinaggio di fede. Il Crocifisso sarà portato da due coppie di “pali” di douglas sorretti da forche di ferro, mentre un sacerdote, indossando una cintura, guiderà il corteo.

Durante la processione, saranno previste delle fermate per consentire l’alternanza dei portatori e del sacerdote, creando momenti di preghiera e riflessione. Il crocifisso, che porta i segni lasciati dai pali, è stato realizzato dal falegname Vivamondo Del Giorno e decorato dal pittore Armando Aiello, diventando così un’opera d’arte a testimonianza della devozione della comunità. Fin dal 1900, Campagna ha vissuto 18 processioni ordinarie e altrettante straordinarie, manifestazioni di fede che hanno risposto alle necessità spirituali dei fedeli. Eventi come quelli del 1929, 1939, e il Giubileo del 2000 hanno visto la partecipazione di migliaia di persone, unite nella preghiera e nel supplice invocare aiuto.

Come consuetudine, una seconda processione si svolgerà il 15 settembre, alle ore 18:00, dalla concattedrale “S. Maria della Pace”, per concludere la festa liturgica dell’esaltazione della Santa Croce del 14 settembre. Anche questa cerimonia promette di essere un momento di intensa spiritualità, seguito da una grande partecipazione di fedeli.

La processione del “SS Nome di Dio” è più di un semplice evento religioso; è un momento di comunità, di storia e di cultura che riunisce generazioni di abitanti di Campagna in un abbraccio di fede, speranza e tradizione.