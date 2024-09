Futsal: grande appuntamento a Potenza con la nazionale del Costa Rica

Domenica 8 settembre, alle ore 11, il PalaPergola di Potenza ospiterà un evento sportivo di grande rilevanza per tutti gli appassionati di futsal e non solo. Si terrà infatti un allenamento congiunto tra il Città di Potenza, squadra militante nel campionato nazionale di Serie B, e la nazionale di futsal del Costa Rica, impegnata nella preparazione per i Mondiali in Uzbekistan.

La formazione costaricana, in ritiro presso il centro sportivo di San Rufo, è ospite dello Sporting Sala Consilina, squadra di Serie A, dal 29 agosto. La selezione centro-americana sta ultimando i preparativi in vista del Campionato Mondiale di Futsal, che si disputerà dal 14 settembre al 6 ottobre in Uzbekistan, evento al quale l’Italia non parteciperà. Per il Città di Potenza, allenato da mister Rocco Tancredi, l’allenamento congiunto rappresenta un’occasione prestigiosa in vista dell’imminente inizio del campionato di Serie B nazionale, giunto al quinto anno consecutivo di partecipazione.

“È un onore per la nostra società ospitare un evento di questa portata”, ha dichiarato il club rossoblù in un comunicato stampa. “Questa iniziativa rappresenta un’importante opportunità per il nostro territorio, che si apre all’incontro tra culture e sport a livello internazionale. Non si tratta solo di un momento di condivisione sportiva, ma anche di un’occasione per promuovere le bellezze e l’ospitalità della nostra città”.

Dopo l’allenamento, i giocatori saranno coinvolti in una visita al centro storico del capoluogo lucano, offrendo un’ulteriore occasione di scambio culturale.