Grande successo per la quarta edizione del Romito Trail a Padula

Domenica 1 settembre 2024, contornata dallo scenario della Certosa di Padula (SA), si è svolta la quarta edizione del Romito Trail, evento di corsa in montagna valido come tappa del circuito italiano FIDAL. L’evento ha riscosso un enorme successo, con la partecipazione di circa 200 atleti provenienti da tutta Italia, oltre ai rispettivi familiari e accompagnatori, che hanno animato la città campana e incrementato il turismo locale.

Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori Nicola Tierno, Giuseppe Auleta, Gilda Borrelli e Donato Doti, supportati dall’associazione Metalfer Podistica Brienza. I numerosi feedback positivi post-competizione hanno confermato il successo della manifestazione, che continua a crescere in popolarità.

Il Romito Trail di quest’anno era suddiviso in tre percorsi: una gara lunga di 30 km, una gara corta di 18 km e, novità dell’edizione 2024, un percorso non competitivo di 7 km. Quest’ultimo ha riscosso grande successo, attirando gruppi di fitwalking locali e turisti, che hanno avuto la possibilità di immergersi nei suggestivi sentieri della competizione. Molti partecipanti hanno concluso l’esperienza visibilmente commossi e soddisfatti.

Nella gara corta di 18 km, il padulese Vincenzo Casella ha dominato la competizione, distaccando di ben 10 minuti il secondo classificato, Giovanni Tolino, vincitore dell’edizione 2023. Per la classifica femminile, la vittoria è andata a Laura Delle Donne, atleta di spicco del trail campano, che ha replicato lo stesso identico tempo dell’anno precedente, confermando ancora una volta il suo dominio nella specialità.

La gara lunga di 30 km ha visto trionfare Simone Di Mauro, atleta campano con un ricco palmarès, che ha tagliato il traguardo visibilmente provato dopo una competizione tecnica e impegnativa. Poco meno di un minuto dopo, ha concluso la gara Lidia Mongelli, atleta della Correre Pollino, seconda assoluta e prima nella classifica femminile. La prestazione di Mongelli è stata straordinaria, a dimostrazione del suo talento che l’ha già portata a rappresentare l’Italia nell’atletica leggera.

I complimenti non sono mancati anche da parte del sindaco di Padula, Manuela Cimmino, che ha ringraziato gli organizzatori e tutti i partecipanti per aver contribuito a rendere vivace e colorata la città per il quarto anno consecutivo. Il sindaco ha sottolineato l’importanza dell’evento non solo a livello sportivo, ma anche turistico: la manifestazione ha infatti portato un incremento delle visite alla Certosa di Padula e ad altri luoghi di interesse nelle vicinanze.