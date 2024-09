Primo decesso per virus West Nile in provincia di Salerno: muore 59enne di Altavilla Silentina

Un uomo di 59 anni, residente ad Altavilla Silentina, è deceduto dopo essere stato ricoverato in gravi condizioni a causa del virus West Nile. Il paziente, già sottoposto a trattamenti chemioterapici per una patologia oncologica, aveva sviluppato un’encefalite a seguito dell’infezione, contratta probabilmente attraverso la puntura di una zanzara infetta. Nonostante le cure fornite dall’équipe medica dell’Ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno, l’uomo è spirato ieri sera.

La comunità di Altavilla Silentina è profondamente colpita dalla perdita di Amedeo D’Aniello, una persona stimata e benvoluta, impiegato presso la scuola media locale. Il Comune ha espresso il proprio cordoglio attraverso un messaggio sui social, sottolineando come il concittadino fosse già provato da una grave patologia oncologica, che ha ulteriormente complicato il decorso della malattia. I funerali si terranno domani, giovedì, presso il Santuario dell’Olivo a Serre, paese di origine dell’uomo.

Intanto, nella provincia, altri tre casi di West Nile sono stati rilevati: un 70enne di San Mango Piemonte è ancora in coma, mentre un 60enne di Roccadaspide e un 78enne di Agropoli mostrano segni di miglioramento. Le autorità sanitarie locali hanno intensificato le misure di prevenzione, compiendo azioni di monitoraggio per la cattura di zanzare nelle zone più a rischio. Ad Altavilla Silentina, i test condotti dall’Istituto Zooprofilattico hanno finora escluso la presenza di zanzare Culex, principali vettori del virus, ma altre trappole verranno posizionate nei prossimi giorni per continuare il monitoraggio.