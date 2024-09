Pesca: si terrà domani ad Auletta il VII memorial Raffaele Rotunno

Domani ad Auletta si terrà il settimo Memorial di pesca dedicato Raffaele Rotunno. Come ogni anno anche quest’anno alle ore 11:30 presso il “settore Raffaele Rotunno ponte degli inglesi” è in programma un momento di raccoglimento e di silenzio in quanto verranno depositate lungo le rive del fiume Tanagro tre corone di fiori: la prima dedicata a Raffaele Rotunno, la seconda dedicata a Francesco Moriello, il giovane ragazzo di Buccino deceduto per cause ancora da chiarire e infine l’ultima corona dedicata a tutti i ragazzi giovani di Auletta che purtroppo sono andati via troppo presto.

Per la comunità di Auletta l’associazione Lenza Valdianese rappresenta una risorsa territoriale in grado di dare la giusta importanza al fiume Tanagro coinvolgendo i più giovani in uno sport quale la pesca. Ricordiamo che la Lenza nasce per tenere sempre viva la memoria di Raffaele Rotunno il giovane ragazzo di Auletta deceduto a causa di una lunga malattia infatti fu proprio il giovane Raffaele ha spingere ed appassionare i tanti giovani alla pesca e dopo la sua morte la Lenza non ha fatto altro che crescere conquistando anche traguardi importanti con i campionati provinciali trota torrente organizzati presso il fiume Tanagro e non solo.

Grazie alla Lenza, alle altre associazioni locali e ad ogni singolo cittadino della comunità aulettese si cerca di proteggere il fiume Tanagro vigilando affinché le acque restino pulite e sane con un completo rispetto della fauna e della flora.