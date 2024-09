Il lucano Donato Telesca conquista il bronzo: storico traguardo per l’Italia nella pesistica paralimpica

Giornata memorabile per l’Italia della pesistica paralimpica, con Donato Telesca grande protagonista. L’atleta Azzurro ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria 72 kg maschile, sollevando 213 kg al secondo tentativo. La medaglia d’oro è andata al malese Bonnie Bunyau Gustin, che ha stabilito il nuovo record del mondo con 232 kg, mentre l’argento è stato vinto dal cinese Hu Peng. Con Telesca, l’Italia raggiunge la 57ª medaglia ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024, la 29ª di bronzo.

Telesca, classe 1999 e argento mondiale nel 2023, ha ottenuto un risultato storico: mai prima d’ora l’Italia era salita sul podio paralimpico nella pesistica. Dopo il sesto posto di Tokyo 2020, il bronzo di Parigi segna un importante passo avanti nella sua carriera. Nonostante un tentativo fallito a 215 kg, l’Azzurro ha chiuso al terzo posto, superato di un solo kg da Hu Peng. Il nuovo campione paralimpico, Bonnie Bunyau Gustin, ha invece brillato con una prestazione da record.

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha commentato che la “storia” di Telesca” è un esempio di resilienza, coraggio e tenacia”.

Al termine della gara, Telesca ha espresso tutta la sua soddisfazione, sottolineando il sostegno ricevuto dalla famiglia, dal suo allenatore e dai tifosi accorsi in gran numero. Nonostante l’amarezza per non aver raggiunto l’argento, si è detto estremamente orgoglioso della propria prestazione e determinato a continuare la sua ascesa nello sport, con l’obiettivo di ispirare altri atleti e portare il sollevamento pesi paralimpico a un pubblico più vasto, specialmente nella sua terra d’origine, la Basilicata.