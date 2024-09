Americani di origini roscignole ospiti della Fondazione Monte Pruno: celebrazione delle radici

La Fondazione Monte Pruno è stata recentemente protagonista di una giornata all’insegna delle radici e dell’appartenenza territoriali, organizzata all’interno del programma “Settembre al Borgo”, promosso dalla Pro Loco Roscigno Vecchia e dal suo instancabile Presidente Franco Palmieri. Una cospicua delegazione di americani con origini roscignole, provenienti da tutto il mondo, è stata accolta nel borgo alburnino con una visita guidata al Museo Storico della Banca Monte Pruno e un incontro nell’Auditorium “Michele Albanese”.

La giornata si è aperta con una calorosa accoglienza presso la sede municipale di Roscigno, dove gli ospiti hanno potuto partecipare alla tradizionale “colazione dal Sindaco”. Il Primo Cittadino di Roscigno, Pino Palmieri, ha dato il benvenuto ai partecipanti, sottolineando l’importanza di mantenere vivo il legame con la terra d’origine, e ha rinnovato il suo impegno personale nonché quello della sua amministrazione nel sostenere iniziative che promuovano il patrimonio culturale del borgo.

Durante l’incontro ufficiale, moderato dal Presidente della Pro Loco Franco Palmieri, si sono succeduti gli interventi di diverse personalità di spicco. Nella premessa del suo discorso, lo stesso Franco Palmieri ha rivolto un appello agli amici americani, invitandoli a sostenere la Pro Loco per realizzare il sogno di ristrutturare un’abitazione nel vecchio borgo, destinata a ospitare chiunque desideri trascorrere qualche giorno a Roscigno Vecchia. Michele Albanese, Presidente della Fondazione Monte Pruno, ha evidenziato il valore delle radici che legano le persone alla propria terra, un sentimento che ha spinto tanti a tornare a Roscigno per partecipare a questa importante manifestazione. “Le origini rappresentano un elemento essenziale dell’identità di ciascuno di noi, e oggi è emozionante vedere come questo senso di appartenenza abbia portato tante persone da ogni angolo del mondo qui a Roscigno Vecchia”, ha dichiarato Albanese.

Tra i partecipanti anche Tom Resciniti Demond, Presidente della Fondation “Roscigno Vecchia-Roscignoli nel Mondo”, e il Senatore americano Mika Resciniti, che hanno entrambi ribadito il forte legame che unisce le comunità italo-americane alle loro origini italiane. Le loro parole hanno celebrato l’importanza della tradizione e del legame culturale, ringraziando la comunità locale per l’accoglienza ricevuta.

La Fondazione Monte Pruno si conferma, ancora una volta, attore chiave nel promuovere iniziative che valorizzano il territorio, le sue tradizioni e le sue persone, rafforzando il legame tra le comunità locali e quelle che, pur lontane, portano ancora nel cuore le proprie radici.

L’evento si inserisce perfettamente nel ricco calendario di “Settembre al Borgo”, organizzato nei minimi dettagli dalla Pro Loco, che continuerà a celebrare la storia e la cultura di Roscigno Vecchia con incontri, mostre, video proiezioni, musica e giochi del passato oltre a tante altre iniziative di grande rilevanza. Per i sostenitori del progetto “Città Museo, inoltre, sono previste visite guidate e degustazioni di prodotti locali.