Buonabitacolo festeggia l’inaugurazione della Scuola Brandileone: “Bisogna svegliarsi, avere premura del mondo e dei giovani”

È stato inaugurato, nella mattinata di oggi, il plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo “F. Brandileone” di Buonabitacolo, alla presenza di numerose autorità civili, politiche e religiose e, soprattutto, alla presenza dei destinatari della struttura stessa: studentesse, studenti e personale scolastico.

Dopo l’arrivo del Gonfalone e del Corteo civico, è avvenuta la solenne cerimonia dell’Alza Bandiera con intonazione corale dell’Inno d’Italia diretto dal complesso bandistico “G. Verdi” di Caselle in Pittari.

Se è vero che “Colui che apre una porta di una scuola, chiude una prigione”, come scriveva Victor Hugo, ebbene, la comunità di Buonabitacolo, guidata dal Sindaco Giancarlo Guercio, si è resa protagonista, con oggi, di un piccolo grande miracolo antropologico. Aprire le porte di una scuola significa, infatti, uscire dalla prigionia dell’ignoranza e della sopraffazione del più forte, in virtù di una cultura cosmopolita e di un sapere libero come ben rappresenta la scultura realizzata dall’artista Antonello Paladino e donata per l’occasione dall’Onorevole Enzo Mattina, posizionata nel piazzale antistante l’edificio. “Si tratta di un’opera significativa che rappresenta un uomo dormiente, appunto Hypnos, mentre il mondo senza confini sta uscendo dalla sua tempia. La scultura incarna un messaggio importante soprattutto per i tempi che viviamo: bisogna svegliarsi, essere attenti, avere premura del mondo, delle sue istanze e dei nostri giovani” – ha dichiarato un emozionato e fiero Sindaco Guercio.

Le venerande parole dell’Onorevole Mattina, commosso nel ricordare le proprie origini buonabitacolesi, hanno poi voluto sottolineare come “l’apprendimento non si fa una sola volta, il sapere deve essere continuo; gli insegnanti hanno il compito di far vivere ai ragazzi il piacere dell’apprendimento” così che la scultura donata possa fungere da auspicio a un arricchimento culturale continuo e all’integrazione tra i popoli.

Il Sindaco Guercio ha tenuto a ringraziare tutti gli intervenuti, in primis gli studenti, le loro famiglie e gli insegnanti, la Dirigente Scolastica Dottoressa Antonietta Cantillo, l’Assessore all’ Urbanistica del Comune di Buonabitacolo Architetto Ernesto Alfano, i Primi Cittadini di Sala Consilina Domenico Cartolano, di Monte San Giacomo Angela D’Alto, di Sassano Mimì Rubino, di Casalbuono Attilio Romano, il neo eletto Presidente della Comunità Montana Dottor Vittorio Esposito, gli Assessori Regionali Tommaso Pellegrino e Corrado Matera, nonché il Consigliere Provinciale Pasquale Sorrentino, il Presidente della Provincia di Salerno Avvocato Franco Alfieri e l’Onorevole Lucia Fortini, Assessora alla Scuola e Politiche Giovanili della Regione Campania, la ditta appaltante e l’amministrazione tutta per la preziosa presenza e per aver contribuito a realizzare una struttura che ha subìto sì importanti ritardi, tuttavia largamente superati da un edificio che è “grande non solo in termini di superficie, ma soprattutto di ciò che andrà ad abitarlo e di ciò che darà frutto”.