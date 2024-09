Cala ancora il numero degli studenti in Basilicata, meno 1.826 iscritti

Alla vigilia dell’inizio dell’anno scolastico, programmato in Basilicata per il 16 settembre, la dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, Claudia Datena, diffonde i dati che riguardano gli iscritti. Dai dati registrati, dichiara Datena, pare che anche quest’anno ci sia un calo del numero di alunni iscritti alle classi prime e in generale della popolazione scolastica, che passa in Basilicata da 69.288 alunni e studenti nell’anno scolastico 2023/2024 a 67.462 del 2024/2025, con una riduzione di 1.826 iscritti”.

“Nonostante” la riduzione del numero degli studenti, l’organico, del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario assegnato dal Ministero dell’Istruzione e del merito è rimasto invariato rispetto all’anno scolastico precedente. Questo ha consentito, nella definizione delle classi e nell’assegnazione dei posti alle istituzioni scolastiche, di tener conto delle specificità del territorio e di assicurare a tutti gli studenti e studentesse della regione di fruire dello stesso diritto sostanziale all’istruzione” ha sottolineato Datena.

La dirigente dell’Ufficio scolastico regionale ha inoltre dichiarato che è stata rivolta particolare attenzione nell’assicurare la presenza di un presidio scolastico anche nei Comuni minori, a garantire la scelta del tempo pieno nella scuola primaria e del tempo prolungato nella scuola secondaria di primo grado, ad autorizzare una ampia gamma di indirizzi di studio per gli studenti e le studentesse della scuola secondaria di secondo grado.