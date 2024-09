A Salerno tre indagati per corruzione e falso ideologico

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno hanno dato esecuzione questa mattina ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di tre uomini per i reati di corruzione e falso ideologico in atto pubblico commesso da privato. Per uno dei tre è stata anche applicata la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico servizio per un anno, per gli altri due la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali per nove mesi.

Secondo la ricostruzione della Procura gli indagati avrebbero concretizzato un consolidato accordo corruttivo sponsorizzando una società commerciale con sede legale a Bologna, facente capo a uno dei tre indagati, al fine di farla subentrare nel servizio biglietteria di esercizi di intrattenimento della provincia di Salerno. Tutto ciò in cambio di somme di denaro con l’emissione di fatture non veritiere.