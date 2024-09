Due nuovi diaconi per la Diocesi di Teggiano- Policastro: si tratta di Giovanni Calandriello e Franco Garone

Ieri pomeriggio nella Cattedrale di Santa Maria Maggiore, a Teggiano, si è tenuta la cerimonia di ordinazione di nuovi diaconi della Diocesi di Teggiano- Policastro. Dopo una breve processione dalla Chiesa di San Martino, il vescovo della Diocesi, Mons. Antonio De Luca, ha ordinato i diaconi Giovanni Calandriello, della Parrocchia Santuario Cuore Immacolato di Maria in Varco Notar Ercole di Sassano, e Franco Garone della Parrocchia SS. Annunziata a Buonabitacolo in un clima di festa e in una chiesa gremita di persone.

Nel corso dell’evento, che si è svolto nel giorno della festa del nome di Maria, il vescovo ha ricordato più volte l’importanza del diaconato. “La nostra Chiesa diocesana- ha affermato De Luca- è in gioia perché due nostri battezzati oggi ricevono il diaconato. Voglio innanzitutto dire grazie a loro e alle loro famiglie per aver risposto generosamente a questo appello. Ma soprattutto voglio ringraziare i presbiteri, i sacerdoti che li hanno seguiti e curati in modalità diverse, con accentuazioni pastorali, spirituali, culturali e li hanno guidati fino a questo giorno”.

Tantissimi i parroci della Diocesi presenti alla cerimonia, insieme ad alcuni rappresentanti politici del territorio come il sindaco di Buonabitacolo, Giancarlo Guercio, il Consigliere del Comune di Sassano, Gaetano Spano, il sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano e i Consiglieri Regionali Tommaso Pellegrino e Corrado Matera.