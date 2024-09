Tromba d’aria a Salerno. Ingenti danni per un lido a Torrione

Il maltempo che in questi giorni sta interessando gran parte della Campania, ha colpito anche la città di Salerno, provocando danni ingenti. Nella notte, una tromba d’aria ha devastato gli stabilimenti balneari del lungomare Marconi, a Torrione. A fare i conti con le intemperie, è stato soprattutto il lido Aurora che ha visto distrutte gran parte delle strutture e delle cabine, circa una dozzina, adibite al deposito degli oggetti. Un vero e proprio disastro per i titolari dell’attività che, questa mattina, hanno dovuto ripulire i lido dai detriti sparsi per l’intera area e fare la conta dei danni provocati dalla tromba d’aria.

Non si tratta dell’unico episodio, causato dall’ondata di maltempo che ha colpito il territorio salernitano, che si è verificato nel giro di pochi giorni. La settimana scorsa a Capaccio Paestum, ad esempio, le forti raffiche di vento hanno portato al crollo di un grosso fusto lungo la strada provinciale che collega a Matinella. Mentre tre giorni fa ad essere colpito dal maltempo è stato un altro lido, questa volta a Pontecagnano Faiano. Anche in quell’occasione una tromba d’aria aveva portato via diversi arredi e distrutto parzialmente ombrelloni e lettini.