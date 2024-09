Tutto pronto per l’esposizione amatoriale canina “Città di Sant’Arsenio”

Si rinnova l’appuntamento con l’esposizione amatoriale canina “Città di Sant’Arsenio”. L’appuntamento, giunto alla sua seconda edizione, è per domenica 15 settembre, a partire dalla ore 9.30 ed è promosso dall’Amministrazione Comunale. L’evento, realizzato grazie anche all’azienda Falco Pneus s.r.l., è dedicato a cinofili e appassionati e presenta alcune interessanti novità rispetto all’edizione dello scorso anno: prima tra tutte la collaborazione con la manifestazione dedicata alla prova in campo delle nuove coperture TractorMaster, momento di grande richiamo per il settore agricolo salernitano e non solo. I due eventi saranno ospitati entrambi in una vasta area attrezzata in Località Pozzo.

L’esposizione – aperta a cani di razza, anche senza pedigree, e meticci – prevede quattro classi di partecipanti: cuccioli (4-7 mesi), giovani (8 – 12 mesi), intermedi (13 – 17 mesi), adulti (dai 18 mesi in poi). Le iscrizioni sono gratuite e possono essere effettuate contattando Giosi Amabile al numero 3393497947 o direttamente domenica mattina a partire dalle 9.30. La sfilata dei concorrenti inizierà alle 10,30 con valutazione degli esemplari affidata ai giudici Arci Caccia Campania.

Altra novità di questa seconda edizione sarà un momento formativo dedicato ai più piccoli. Nel pomeriggio, a partire dalle 15.30, l’educatore cinofilo Alessandro Postiglione realizzerà un laboratorio didattico destinato ai giovanissimi, al fine di fornire loro le nozioni base per un approccio sicuro ai cani. Saranno spiegate semplici norme di comportamento e di prudenza necessarie a costruire un corretto rapporto tra il bambino e il cane. Il laboratorio prevede anche prove pratiche con cani addestrati. Alle 17:00, poi, è previsto il “Best in Show”, seguito dalla premiazione dei vincitori.

«L’amministrazione comunale – ha dichiarato il primo cittadino Donato Pica – organizza, per il secondo anno consecutivo, l’esposizione amatoriale canina “Città di Sant’Arsenio”. Questa volta ci trasferiamo in una location diversa, in località Pozzo nei terreni di proprietà dell’imprenditore Antonio Marmo: insieme daremo vita ad una giornata intera di attività. La ditta Marmo presenterà i suoi prodotti, con prove su trattore e su escavatore ed estrazione a premi finale. Contemporaneamente si svolgerà l’esposizione canina con sfilate, educazione alla sicurezza, prove di comportamento e premiazione finale alla presenza di giudici federali.

L’evento si svolge come sempre in collaborazione con ArciCaccia Campania, che sarà presente con il suo presidente Luigi Botta, sarà altresì presente il servizio veterinario del Distretto Sanitario 72 di Sala Consilina per dare a tutti la possibilità di procedere all’iscrizione all’anagrafe canina. Un programma articolato, estremamente interessante, che è stato curato in tutti i suoi aspetti organizzativi dal consigliere comunale delegato Giosi Amabile e dal dipendere comunale Filippo Pica, che ringrazio per l’impegno. Così come ringrazio le associazioni locali che ci daranno la necessaria assistenza».

Nel corso della manifestazione sarà possibile effettuare, in maniera gratuita, l’applicazione del chip e contestuale iscrizione all’anagrafe canina.