Avigliano: anziana fa sventare una tentata truffa del finto “Maresciallo dei Carabinieri”. Nei guai due 21enne

Nella giornata di martedì scorso, un’anziana donna di 80 anni originaria di Avigliano è stata contattata da un “finto Maresciallo dell’Arma” che le prospettava conseguenze penali nei confronti del nipote qualora non avesse provveduto a versare la somma di 4.500 euro per sbloccare un pacco postale relativo ad un acquisto effettuato dal giovane.

La vittima prescelta, però, non si è lasciata intimidire avvisando i veri Carabinieri della telefonata ricevuta. Gli investigatori del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Potenza hanno raggiunto il comune di Avigliano individuando, non lontano dall’abitazione della donna, un’auto, risultata poi intestata ad una società di noleggio, a bordo della quale vi erano due persone, identificate in due 21enni della provincia di Napoli.

Le successive indagini da parte dei Carabinieri hanno potuto dimostrare come uno dei due 21enni , qualche minuto prima si fosse anche presentato presso il domicilio dell’anziana come direttore dell’ufficio postale incaricato di riscuotere la somma di denaro. Grazie alla diffidenza dell’anziana signora donna e al sopraggiungere di alcuni vicini, il giovane si è arreso raggiungendo il complice in auto. In seguito entrambi sono stati bloccati, poco dopo, dai militari dell’Arma dei Carabinieri. I due giovani, sono stati dichiarati in stato di arresto e tradotti, come disposto dall’Autorità Giudiziaria potentina, alla Casa Circondariale di Potenza.

A seguito della convalida, il GIP del Tribunale di Potenza, che ha configurato il reato di tentata estorsione nei confronti dei due 21enni, ha disposto gli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.