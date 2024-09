Febbre del Nilo: un uomo di 79 anni muore in ospedale

Un uomo di 79 anni, originario di Napoli ma residente ad Agropoli per questioni lavorativi, è deceduto presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. La causa del decesso sembrerebbe il virus West Nile, noto come Febbre del Nilo.

L’uomo, titolare della Tesi, leader internazionale nel settore dell’aeronautica, era stato ricoverato dopo aver contratto l’infezione, ma nonostante tutte le cure da parte del personale sanitario, il suo cuore ha smesso di battere.

Questo è il secondo caso in provincia di Salerno. Il 4 settembre infatti s registra un altro decesso al Ruggi di Salerno.

Il West Nile Virus, trasmesso principalmente dalle zanzare, provoca sintomi solo in un caso su dieci. La maggior parte delle infezioni ha un decorso asintomatico o si manifesta con sintomi lievi, come febbre e malessere, che regrediscono spontaneamente. Dunque, nelle persone anziane o fragili, l’infezione può degenerare in forme gravi, richiedendo il ricovero ospedaliero.