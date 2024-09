Bus turistico si ribalta in Egitto, ferite tre persone di Albanella

Tra i nove feriti dell’incidente verificatosi sabato scorso in Egitto, sull’autostrada che collega Il Cairo e la città di Suez, sono state rinvenute tre persone di Albanella. Si tratta di Oscar Leonessa, Giovanna Cospide e il figlio 18enne Andrea, i quali stavano trascorrendo le ferie in compagnia del nipote Luigi Voria, sempre di Albanella, e della fidanzata Alessia Galardi di Capaccio Paestum come si apprende dal quotidiano “Le Cronache”.

L’incidente è avvenuto tra le 19:30 e le 20:00 mentre i turisti a bordo dell’autobus erano in procinto di fare ritorno alle strutture ricettive a sud della penisola del Sinai dopo una gita al Cairo. In totale sono stati registrati nove feriti di nazionalità italiana: tra questi due sono ricoverati in terapia intensiva, mentre gli altri sette sono stati dimessi dopo gli accertamenti del caso.

Dopo aver appreso la notizia, l’Ambasciata d’Italia in Egitto, d’intesa con la Farnesina, si è subito attivata per seguire il caso insieme con il console italiano recatosi a Suez per accertarsi che venisse fornita loro la migliore assistenza medica possibile.