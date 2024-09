L’Asl Salerno assume 14 diabetologi per potenziare la Rete Assistenziale Diabetologica

L’Asl Salerno ha portato a completamento la procedura per l’assunzione di 14 diabetologi, che sono stati immessi in servizio nella scorsa settimana.

Il concorso era stato inizialmente bandito per 9 posti, ma nell’ottica della politica di rafforzamento della rete diabetologica aziendale, voluta dalla Direzione Generale, è stato deciso di aumentare il numero degli

assunti da 9 a 14. Tutti i nuovi medici assunti, inoltre, opereranno su 38 ore settimanali, in modo da rispondere meglio alle esigenze dell’utenza di tutto il territorio provinciale, che va da Scafati a Sapri. “Stiamo dando seguito alla programmazione che avevamo impostato, e le assunzioni fanno parte di una strategia complessiva per dare le migliori risposte ad una delle patologie a più alta prevalenza sul territorio nazionale” ha dichiarato il DG dell’Asl, l’ing. Gennaro Sosto.



Inoltre sono in arrivo le linee guida della Regione Campania per la prescrizione di sensori, linee che permetteranno ai diabetologi di prescrivere ai pazienti sensori a basso costo.

Si precisa, a tal proposito, che nelle unità operative complesse di Medicina degli ospedali, i medici ivi operanti potranno prescrivere i presidi terapeutici solo per trenta giorni (successivi alle dimissioni ospedaliere). Successivamente il paziente verrà indirizzato ai Centri Diabetologici territoriali – che rientrano nella rete aziendale la cui responsabile è la dott.ssa Paky Memoli – per lo scarico e l’inserimento dati nella cartella informatizzata, la valutazione della terapia e l’ingresso in Percorso Diagnostico

Terapeutico Assistenziale.