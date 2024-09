Spaccio di droga a Roccapiemonte: 20enne nei guai

A Roccapiemonte , i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino hanno arrestato un giovane di 20 anni originario di Nocera Inferiore con l’accusa di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

L’operazione è scattata nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, mirato a prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio di droga. Grazie a una serie di attività di osservazione e monitoraggio, i Carabinieri hanno potuto intervenire tempestivamente, effettuando una perquisizione che ha portato ad un significativo rinvenimento di sostanze stupefacenti.

Nella disponibilità del giovane, infatti, sono state trovate 63 dosi di crack, per un peso lordo di 10,48 grammi, unitamente a 0,55 grammi di hashish e 9,20 grammi di marijuana. Inoltre, il 20enne era in possesso di un bilancino di precisione e del materiale necessario per il confezionamento della droga, elementi che hanno fatto ritenere che l’individuo fosse attivamente coinvolto in attività di spaccio.

Il giovane è stato trasferito presso le case circondariali di Salerno, in attesa di ulteriori sviluppi del caso.