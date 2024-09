Rubano un’auto a Venosa ma vengono scoperti dai carabinieri: arrestato uno dei ladri

L’altra notte, i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Venosa hanno notato, in pieno centro abitato oraziano, un’utilitaria con a bordo tre persone le quali, alla vista della gazzella dell’Arma, hanno tentato di allontanarsi accelerando l’andatura. Messi alle strette, i tre si sono lanciati dall’auto dandosi alla fuga a piedi in direzioni separate. Dopo un breve inseguimento, i militari dell’Arma sono riusciti a bloccarne uno, poi identificato in un 22enne della provincia di Foggia già noto alle Forze dell’Ordine.

La vettura, rubata poco prima dai tre malviventi a pochi isolati di distanza, è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Il giovane, al termine degli accertamenti di rito, è stato dichiarato in stato di arresto dai Carabinieri e trattenuto nelle camere di sicurezza dell’Arma in attesa del rito direttissimo, disposto dall’Autorità Giudiziaria potentina.

Il GIP del Tribunale di Potenza ha poi convalidato l’arresto ponendo ai domiciliari l’indagato.