Vandalizzato il “Sentiero Mariele Ventre” che collega Sasso di Castalda e Marsico Nuovo

Recentemente, il “Sentiero Mariele Ventre”, un percorso naturalistico che collega Sasso di Castalda e Marsico Nuovo è stato oggetto di atti vandalici.

Questo sentiero, realizzato congiuntamente dai due comuni nel 2022, rappresenta un esempio raro di collaborazione tra enti locali per promuovere e valorizzare il patrimonio storico, culturale e ambientale della Basilicata. Purtroppo, la deturpazione di questo spazio simbolico non è passata inosservata e ha scatenato un’ondata di tristezza e indignazione tra chi si impegna per preservare queste risorse.

Le testimonianze, riportate anche da alcuni cittadini attivi sul territorio, descrivono come i cartelli e le targhe sul Monte Margiotto, che segnavano la direzione e delimitavano il confine tra i due comuni, siano stati divelti e distrutti. Addirittura, lungo il tratto del sentiero situato nel comune di Marsico Nuovo, non sarebbe rimasto intatto neanche un cartello o un’indicazione affissa sugli alberi.

Questo atto di vandalismo non rappresenta solo un danno materiale, ma anche uno sfregio alla memoria e all’impegno profuso per la realizzazione di un’infrastruttura che intende celebrare i luoghi, i personaggi e le tradizioni locali. Il “Sentiero Mariele Ventre”, dedicato alla memoria della celebre direttrice del coro dell’Antoniano di Bologna, originaria di questa terra e di questi due paesi nello specifico, era stato pensato per esaltare la bellezza del paesaggio lucano e promuovere un turismo sostenibile e culturale.

I cittadini tutti a seguito della segnalazione, hanno espresso la propria amarezza per quanto accaduto, evidenziando l’importanza di preservare il lavoro compiuto per le proprie comunità. È stato anche lanciato un appello agli attuali amministratori dei comuni di Sasso di Castalda e Marsico Nuovo affinché si adoperino per ripristinare i cartelli danneggiati e monitorare lo stato del sentiero, intervenendo laddove necessario.

Il vandalismo, purtroppo, continua a colpire opere pubbliche e iniziative che mirano a valorizzare la cultura e la natura, senza apparente motivo se non quello di distruggere per il puro gusto di farlo. Tuttavia, come sottolineato anche da un post pubblicato dall’ex vice sindaco di Sasso di Castalda, Rocco Stella, la spesa per rimettere in sesto i cartelli è minima rispetto all’impatto che queste azioni hanno sulla percezione del territorio e sulla sua capacità di attrarre turisti e valorizzare il patrimonio locale. La sua richiesta è chiara: ciò che serve è volontà, amore per la propria terra e un impegno costante nel continuare a preservare e promuovere quanto costruito, solo così il lavoro compiuto non sarà stato inutile. Anche perché il “Sentiero Mariele Ventre” non è solo un percorso fisico, ma un simbolo di collaborazione e impegno comunitario, un ponte tra passato, presente e futuro.

La speranza è che, attraverso interventi di ripristino e maggiore attenzione, si possa restituire dignità a questo percorso e garantire che il suo valore resti intatto per le generazioni future. In un’epoca in cui sempre più persone cercano un contatto con la natura e un turismo più consapevole e sostenibile, il “Sentiero Mariele Ventre” ha tutte le potenzialità per diventare un faro di attrazione per chi desidera scoprire l’anima autentica della Basilicata.