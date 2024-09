Maltempo e frane: cedimenti di rocce al Valico di Chiunzi tra l’Agro nocerino sarnese e la Costiera Amlfitana

Il maltempo ha provocato danni anche in Campania, precisamente nel comune di Sant’Egidio del Monte Albino nel tratto del Valico di Chiunzi. Questo tratto di strada della Provinciale 2B che collega l’Agro nocerino sarnese alla Costiera Amalfitana non è nuovo a questo genere i episodi che hanno portato a smottamenti e frane del costone roccioso. Per il momento la Strada Provinciale 2b Esterna Chiunzi risulta chiusa al traffico a causa dei massi caduti sulla carreggiata a garanzia della pubblica incolumità.

Entrambi i lati di accesso, sia al Valico di Chiunzi che a Corbara sono stati sbarrati con cartelli segnaletici. Sin dalle prime ore del giorno sono arrivati sul posto gli organi preposti ai controlli: i tecnici della Provincia di Salerno, di Acamir (Agenzia Campania Mobilità Infrastrutture e Reti), il Sindaco di Tramonti e rocciatori specializzati per verificare i danni e stimare gli interventi di bonifica necessari alla messa in sicurezza della parte di costone franata.