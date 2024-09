Ritorna la Marcialonga a Sala Consilina domenica 22 settembre. Sarà il centro storico ad ospitare questa passeggiata, culturale, sociale ed ecologica. La Marcialonga è arrivata alla sua 34esima edizione ed è stata organizzata dal Club Napoli Sala Consilina, fondato nel 1967 e riconosciuto come il club Napoli più longevo d’Italia. L’evento che inizierà alle ore 9, è aperto a tutti: bambini, famiglie, anziani e chiunque desideri trascorrere una giornata all’insegna della socialità, della cultura e dell’ambiente. Quest’anno, la manifestazione si inserisce nel contesto di “Puliamo il Mondo”, iniziativa di sensibilizzazione ambientale che mira a promuovere il rispetto per il territorio in cui si vive.

Il percorso della Marcialonga, circa 8 km, si snoderà attraverso il suggestivo centro storico di Sala Consilina, offrendo ai partecipanti l’opportunità di ammirare palazzi gentilizi, stradine caratteristiche e chiese appositamente aperte per l’occasione. Un viaggio a piedi tra storia, arte e bellezze architettoniche, pensato per tutte le età e le esigenze. L’edizione dello scorso anno ha visto la partecipazione di 500 persone, e ci si aspetta di superare questo traguardo in un’atmosfera di festa e condivisione.

Non ci saranno vincitori: ogni partecipante che terminerà il percorso riceverà un premio (offerti dagli esercizi commerciali salesi) come riconoscimento del proprio contributo all’evento, sottolineando il valore della partecipazione e dell’impegno collettivo. I soci del Club Napoli metteranno, invece, in palio una bicicletta. La giornata si concluderà, come di consueto, nel pomeriggio con una premiazione simbolica in Piazza Umberto I, dove si celebrerà il vero spirito della manifestazione: un’occasione per riscoprire e valorizzare il patrimonio storico e ambientale salese.

“La Marcialonga – dichiara Bruno Vocca presidente del Club Napoli salese- è più di una semplice camminata: è un invito a riscoprire le radici culturali di Sala Consilina, con l’importante contributo del Club Napoli Sala Consilina, realtà storica del nostro paese”. La manifestazione gode del patrocinio, tra gli altri, di CONI, ACSI (Associazione Centri Sportivi Italiani), Fondazione della Comunità Salernitana, dell’Associazione dei Commercianti “Io C’Entro” e del Comune di Sala Consilina.