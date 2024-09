Maiori: scontro tra ciclomotore e moto, perde la vita ex assessore di Cetara

Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di un 76enne originario di Cetara, ex dipende di un noto istituto bancario, già assessore della giunta Squizzato.

L’incidente si è verificato lungo Via Nuova Chiunzi, nei pressi di un’officina meccanica, mentre l’uomo stava accostando con il suo Piaggio Sì, impattando fatalmente contro una moto di grossa cilindrata . Nonostante i soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare data l’entità delle ferite.



La dinamica dell’incidente non è del tutto chiara, ma sembrerebbe che l’alta velocità sia stata determinante. Il conducente della moto, un uomo di 41 anni proveniente da Corbara, è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso di Castiglione. I Carabinieri di Maiori e la Polizia Locale si sono prodigati per i rilievi del caso, disagi notevoli al traffico completamente in tilt. Sotto shock la comunità di Maiori per la perdita di un uomo conosciuto e stimato, che aveva sposato una compaesana.