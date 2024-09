In Basilicata è boom di donazioni dopo gli appelli lanciati per carenza di sangue

Straordinaria risposta dei cittadini lucani che numerosi si sono recati presso i centri trasfusionali della regione Basilicata per donare il sangue a fronte dei numerosi, urgenti appelli da parte dell’ASL regionale.

“Abbiamo raccolto 654 unità di sangue in una settimana, a fronte delle 400 che si raccolgono in condizioni routinarie, ha commentato Maria Pafundi, direttrice del Centro regionale sangue Basilicata, da domani si ritorna alla normalità, ma voglio ricordare che bisogna continuare a donare perché oltre al gesto di solidarietà si tiene sotto controllo il proprio stato di salute. Vorrei rivolgere un ringraziamento a tutti i donatori periodici, ai cittadini che hanno donato per la prima volta, che sono stati tantissimi, superando la paura dell’ago, alle associazioni di volontariato Avis e Fidas per l’assiduo impegno, ai collaboratori e al personale sanitario che con il lavoro di squadra hanno consentito di superare queste criticità e agli organi di stampa per aver divulgato l’appello.” ha concluso la Pafundi.

Anche Giuseppe Spera, direttore generale dell’Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza si è detto davvero soddisfatto nel vedere come, dopo gli appelli lanciati, tanti cittadini hanno scelto di recarsi nei centri per donare il sangue.

“Questo gesto di solidarietà, ha commentato il direttore Spera, dimostra ancora una volta il profondo senso di comunità e responsabilità che caratterizza il nostro territorio”.